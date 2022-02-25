На волинському напрямку не зафіксували активних дій наземних угруповань. Водночас авіація ворога не припиняє показові дії з території Білорусі вздовж північної ділянки кордону України.

До теми Міст через Сіверський Донець в районі Щастя зруйнований, – Генштаб ЗСУ

Наступ в напрямку Києва

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва.

Водночас намагаючись зберегти темпи наступу ворог вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Такі висування додаткових підрозділів помітили в напрямку Скадовськ.

ЗСУ зберегли позиції

Після важких боїв підрозділи Об’єднаних сил зупинили противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі Щастя зруйновано.

Крім того, підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус. Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум 2 літаки ВКС Росії.