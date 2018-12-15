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      Оккупанты понесли потери на Донбассе

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      Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов на Донбассе / Фото из открытых источников

      14 декабря оккупационные войска РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один защитник получил ранения. В то же время, украинским военным удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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      "14 декабря российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

      Боевики обстреливали бойцов ВСУ из минометов, БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В частности, оккупанты прицельно обстреливали украинские позиции неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское – на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении, вблизи хутора Свободный, на Попаснянском направлении и в районе Светлодарска.

      В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен. По данным разведки, 14 декабря двое оккупантов были уничтожены,
      – добавили в штабе.

      В то же время, в течение 15 декабря российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям украинских военных.

       

      Теги: Оружие Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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