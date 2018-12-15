Окупанти зазнали втрат на Донбасі
14 грудня окупаційні війська РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого один захисник отримав поранення. Водночас, українським військовим вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.
Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.
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"14 грудня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами", – йдеться у повідомленні.
Бойовики обстрілювали бійців ЗСУ з мінометів, БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Зокрема, окупанти прицільно обстрілювали українські позиції неподалік населених пунктів Мар'їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське – на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне на Маріупольськом напрямку, поблизу хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі Світлодарська.
Внаслідок бойових дій одного українського військового було легко поранено. За даними розвідки, 14 грудня двох окупантів було знищено,
– додали у штабі.
Водночас, протягом 15 грудня росісйькі окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях українських військових.