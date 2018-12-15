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      Окупанти зазнали втрат на Донбасі

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      Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі
      Українські бійці знищили двох окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      14 грудня окупаційні війська РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого один захисник отримав поранення. Водночас, українським військовим вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook. 

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      "14 грудня російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами", – йдеться у повідомленні.

      Бойовики обстрілювали бійців ЗСУ з мінометів, БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Зокрема, окупанти прицільно обстрілювали українські позиції неподалік населених пунктів Мар'їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське – на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне на Маріупольськом напрямку, поблизу хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі Світлодарська.

      Внаслідок бойових дій одного українського військового було легко поранено. За даними розвідки, 14 грудня двох окупантів було знищено,
      – додали у штабі.

      Водночас, протягом 15 грудня росісйькі окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

       

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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