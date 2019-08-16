Оккупанты снова обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

Оккупационные войска России продолжают нагло нарушать "перемирие" и 15 августа обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 раз. К счастью, раненых и погибших среди бойцов ВСУ нет.

Подконтрольные РФ боевики били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

Важно: Генштаб ВСУ занижает количество обстрелов со стороны боевиков, – волонтеры

Оккупанты обстреляли ВСУ в районе Гнутово, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опытного, Лебединского, Авдеевки, Южного и Новолуганского.

Потерь с нашей стороны в следствии вражеских обстрелов не было,

– добавили в штабе.

С начала суток, 16 августа, подконтрольные России наемники в целом соблюдают условия прекращения огня и пока не открывали огонь по украинским военных.

Бойцы Вооруженных сил продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Когда начало действовать новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, в то время как оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты. Всего за время перемирия погибли 9 бойцов Вооруженных сил.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала