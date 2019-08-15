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      Генштаб ВСУ занижает количество обстрелов со стороны боевиков, – волонтеры

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      Вооруженные силы Украины
      Вооруженные силы Украины / АрмияИнформ

      Волонтерская организация сравнила отчеты ОБСЕ и штаба Операции объединенных сил. Аналитики пришли к выводу, что Генштаб занижает количество обстрелов по сравнению с данными международной мониторинговой миссии.

      Сразу после начала перемирия, мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на некоторых направлениях. В Генштабе в то время заявляли о том, что обстрелов не было, передает волонтерская организация InformNapalm.

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      В период первой недели "перемирия" с 21 по 27 июля, ООС подавали в своих отчетах, что обстрелов со стороны врага не было. Однако, отчеты СММ ОБСЕ продолжали фиксировать от 2 до 6 обстрелов. Всего в отчетах военных было на 80% меньше обстрелов со стороны оккупационных войск, чем в отчетах ОБСЕ.

      Важно! "Хлебное перемирие" начало действовать на Донбассе 21 июля. Его назвали бессрочным и объявили по всей линии разграничения. Однако противник не соблюдает договоренностей и все время восстанавливает обстрелы.


      Разница отчетов Генштаба и ОБСЕ в первую неделю "перемирия" / Инфографика InformNapalm

      Волонтеры утверждают, что после публикации информации о занижении количества обстрелов, данные Генштаба приблизились к данным ОБСЕ, однако не полностью. Погрешность количества обстрелов составила 32%.


      Разница отчетов Генштаба и ОБСЕ во вторую неделю "перемирия" / Инфографика InformNapalm

      В третью неделю волонтеры также зафиксировали, что данные Генштаба относительно обстрелов стабильно отличаются на 31% от данных мониторинговой миссии ОБСЕ.


      Разница отчетов Генштаба и ОБСЕ во вторую неделю "перемирия" / Инфографика InformNapalm

      Волонтеры отметили, что отсутствие информации об обстреле наталкивает на мысль, что пресс-центр ООС пытался более положительно оценить перемирие, чем международные наблюдатели.

      К слову, всего за время перемирия погибли 9 украинских защитников. Последний раз украинский военный на Донбассе погиб при обстреле 14 августа.

      Что такое InformNapalm?Волонтерский проект, который информирует широкую аудиторию о событиях войны на Донбассе. Сайт организации переведен на 30 языков. Волонтеры занимаются мониторингом открытых источников и делают аналитические отчеты.

      Организация провела два расследования в отношении сбитого Boeing777, а также упорядочила российские подразделения и технику, которая участвует в военных действиях.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ НА ДОНБАССЕ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе ОБСЕ Статистика Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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