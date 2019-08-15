Боевики РФ уничтожили беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотник над оккупированным Донбассом. Дрон сбили пророссийские боевики на Луганщине с стрелкового оружия.

В отчете ОБСЕ говорится, что кроме этого российские наемники дважды пытались сбить беспилотник мониторинговой миссии на линии соприкосновения.

Важно! Обострение будет не только на донецком направлении, – эксперт

Члены патруля слышали по меньшей мере 12 очередей и многочисленные выстрелы. А вблизи оккупированного Донецка глушили сигнал.

Боевики не могли спутать беспилотник наблюдателей с украинским, ведь тот существенно отличается как внешне, так и по звуку, поэтому оккупанты стреляли преднамеренно.

К слову, с 21 июля на Донбассе объявили бессрочное "хлебное перемирие". Однако противник не соблюдает договоренностей и все время восстанавливает обстрелы. Так, 15 августа враг 13 раз нарушил запрет стрелять. В результате враждебных действий погиб украинский военный.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала