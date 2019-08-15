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      Боевики РФ уничтожили беспилотник ОБСЕ на Донбассе

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      Боевики РФ сбили беспилотник миссии ОБСЕ на Донбассе
      Боевики РФ сбили беспилотник миссии ОБСЕ на Донбассе / inforesist.org

      Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотник над оккупированным Донбассом. Дрон сбили пророссийские боевики на Луганщине с стрелкового оружия.

      В отчете ОБСЕ говорится, что кроме этого российские наемники дважды пытались сбить беспилотник мониторинговой миссии на линии соприкосновения.

      Важно! Обострение будет не только на донецком направлении, – эксперт

      Члены патруля слышали по меньшей мере 12 очередей и многочисленные выстрелы. А вблизи оккупированного Донецка глушили сигнал.

      Боевики не могли спутать беспилотник наблюдателей с украинским, ведь тот существенно отличается как внешне, так и по звуку, поэтому оккупанты стреляли преднамеренно.

      К слову, с 21 июля на Донбассе объявили бессрочное "хлебное перемирие". Однако противник не соблюдает договоренностей и все время восстанавливает обстрелы. Так, 15 августа враг 13 раз нарушил запрет стрелять. В результате враждебных действий погиб украинский военный.

       

      окуповані територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе ОБСЕ
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