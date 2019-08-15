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      Бойовики РФ знищили безпілотник ОБСЄ на Донбасі

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      Бойовики РФ збили безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі
      Бойовики РФ збили безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі / inforesist.org

      Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ втратили безпілотник над окупованим Донбасом. Дрон збили проросійські бойовики на Луганщині з стрілецької зброї.

      У звіті ОБСЄ йдеться, що окрім цього, російські найманці двічі намагалися збити безпілотник моніторингової місії на лінії зіткнення.

      Важливо! Загострення буде не тільки на донецькому напрямку, – експерт

      Члени патруля чули щонайменше 12 черг та численні постріли. А поблизу окупованого Донецька глушили сигнал.

      Бойовики не могли сплутати безпілотник спостерігачів із українським, адже той суттєво відрізняється як зовнішньо, так і за звуком, то ж окупанти стріляли навмисно.

      До слова, з 21 липня на Донбасі оголосили безстрокове "хлібне перемир'я". Проте противник не дотримується домовленостей і весь час відновлює обстріли. Так, 15 серпня ворог 13 разів порушив заборону стріляти. В результаті ворожих дій загинув український військовий.

      окуповані територій
      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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