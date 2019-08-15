Бойовики РФ знищили безпілотник ОБСЄ на Донбасі

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ втратили безпілотник над окупованим Донбасом. Дрон збили проросійські бойовики на Луганщині з стрілецької зброї.

У звіті ОБСЄ йдеться, що окрім цього, російські найманці двічі намагалися збити безпілотник моніторингової місії на лінії зіткнення.

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Члени патруля чули щонайменше 12 черг та численні постріли. А поблизу окупованого Донецька глушили сигнал.

Бойовики не могли сплутати безпілотник спостерігачів із українським, адже той суттєво відрізняється як зовнішньо, так і за звуком, то ж окупанти стріляли навмисно.

До слова, з 21 липня на Донбасі оголосили безстрокове "хлібне перемир'я". Проте противник не дотримується домовленостей і весь час відновлює обстріли. Так, 15 серпня ворог 13 разів порушив заборону стріляти. В результаті ворожих дій загинув український військовий.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу