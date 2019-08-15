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      Генштаб ЗСУ занижує кількість обстрілів з боку бойовиків, – волонтери

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      Збройні сили України
      Збройні сили України / АрміяІнформ

      Волонтерська організація порівняла звіти ОБСЄ та штабу Операції об'єднаних сил. Аналітики дійшли висновку, що Генштаб занижує кількість обстрілів у порівнянні з даними міжнародної моніторингової місії.

      Одразу після початку перемир'я, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала порушення режиму припинення вогню на деяких напрямках. У Генштабі в той час заявляли про те, що обстрілів не було, передає волонтерська організація InformNapalm

      До теми: Росія може відновити гарячу фазу війни на Донбасі: Безсмертний назвав причину

      У період першого тижня "перемир’я" з 21 по 27 липня, ООС подавали у своїх звітах, що обстрілів з боку ворога не було. Проте, звіти СММ ОБСЄ продовжували фіксувати від 2 до 6 обстрілів. Загалом у звітах військових було на 80% менше обстрілів з боку окупаційних військ, ніж у звітах ОБСЄ.

      Важливо! "Хлібне перемир’я" почало діяти на Донбасі 21 липня. Його назвали безстроковим та оголосили по всій лінії розмежування. Проте противник не дотримується домовленостей і весь час відновлює обстріли.


      Різниця звітів Генштабу та ОБСЄ в перший тиждень "перемир'я" / Інфографіка InformNapalm

      Волонтери стверджують, що після публікації інформації про заниження кількості обстрілів, дані Генштабу наблизились до даних ОБСЄ, однак не повністю. Похибка кількості обстрілів склала 32%


      Різниця звітів Генштабу та ОБСЄ у другий тиждень "перемир'я" / Інфографіка InformNapalm

      У третій тиждень волонтери також зафіксували, що дані Генштабу щодо обстрілів стабільно відрізняються на 31% від даних моніторингової місії ОБСЄ. 


      Різниця звітів Генштабу та ОБСЄ у другий тиждень "перемир'я" / Інфографіка InformNapalm

      Волонтери зазначили, що відсутність інформації про обстріли наштовхує на думку, що прес-центр ООС намагався більш позитивно оцінити перемир’я, ніж міжнародні спостерігачі.

      До слова, загалом за час перемир'я загинуло 9 українських захисників. Востаннє український військовий на Донбасі загинув під час обстрілу 14 серпня.

      Що таке InformNapalm?Волонтерський проект, що інформує широку аудиторію про події війни на Донбасі. Сайт організації перекладено 30 мовами. Волонтери займаються моніторингом відкритих джерел та роблять аналітичні звіти.

      Організація провела два розслідування щодо збитого Boeing777, а також впорядкувала російські підрозділи та техніку, яка бере участь у воєнних діях. 


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Статистика
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