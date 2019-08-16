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      Окупанти знову обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

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      Проросійські бойовики вкотре порушили перемир'я і обстріляли сили ЗСУ
      Проросійські бойовики вкотре порушили перемир'я і обстріляли сили ЗСУ / Фото з Facebook

      Окупаційні війська Росії продовжують зухвало порушувати "перемир'я" і 15 серпня обстріляли позиції українських військових на Донбасі 12 разів. На щастя, поранених і загиблих серед бійців ЗСУ немає.

      Підконтрольні РФ бойовики гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

      Важливо: Генштаб ЗСУ занижує кількість обстрілів з боку бойовиків, – волонтери

      Окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Гнутового, Павлополя, Пищевика, ВОдяного, Опитного, Лебединського, Авдіївки, Південного та Новолуганського.

      Втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було,
      – додали у штабі.

      З початку доби, 16 серпня, підконтрольні Росії найманці загалом дотримуються умов припинення вогню і поки не відкривали вогонь по українських військових.

      Бійці Збройних сил продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

       

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти. Загалом за час перемир'я загинули 9 бійців Збройних сил.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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