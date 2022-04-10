Стратком ВСУ сообщил, что у оккупантов – нехватка запасных частей. В частности, отдельные типы артиллерийских боеприпасов.

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Нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами,

– говорится в сообщении.

Тем временем, украинские защитники продолжают удерживать определенные рубежи. Украинские герои уничтожают врага и освобождают украинские земли от захватчика.

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