СтратКом ЗСУ повідомив, що в окупантів – нестача запасних частин. Зокрема, окремих типів артилерійських боєприпасів.
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Нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом українські захисники продовжують утримувати визначені рубежі. Українські герої знищують ворога та звільняють українські землі від загарбника.
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