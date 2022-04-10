СтратКом ЗСУ повідомив, що в окупантів – нестача запасних частин. Зокрема, окремих типів артилерійських боєприпасів.

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Нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом українські захисники продовжують утримувати визначені рубежі. Українські герої знищують ворога та звільняють українські землі від загарбника.

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