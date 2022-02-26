В пресс-службе МВД Украины опровергли циничное заявление Владимира Путина о том, что россияне якобы не воюют против гражданских.

Важно У российских военных вообще нет мотивации воевать с украинцами

В то же время в МВД сообщили, что минувшая ночь в Киеве была достаточно напряженной. Многих диверсанты удалось обезвредить.

Но они, к сожалению, как тараканы вылезают из всех щелей и мы вынуждены постоянно проводить борьбу против этих ДРГ,

– сообщили в МВД.

Обстрел в Киеве

В течение 24 – 26 февраля в Киеве звучали сирены, призывающие спрятаться в укрытие. К сожалению, сирены выли не безосновательно. Российские войска продолжают стрелять не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре.

Утром 26 февраля российские войска обстреляли жилой квартал Киева. Оккупанты попали в дом в районе Жулян. Как ранее рассказала свидетельница событий, было 2 попадания в дом, во время которых пострадали от четырех до пяти этажей. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Обстрел Жулян: смотрите видео