Олаф Шольц на встрече с Си Цзиньпином поднял тему Украины: о чем говорили

Неспровоцированная война России против Украины негативно влияет не только на наше государство, но и на весь мир. И это хорошо понимают не только в Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц 4 ноября встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить с ним эту войну.

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"Германия и Китай должны работать вместе"

В Германии считают, что они с Китаем как влиятельные страны должны работать вместе и вносить больше вклада в мир и развитие "во времена перемен и хаоса". Об этом заявил канцлер страны.

Мы собираемся вместе во время, обозначенное большим напряжением. В частности, я хочу подчеркнуть войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка.

– сказал Олаф Шольц.

Также в Spiegel упомянули, что после начала полномасштабной войны Китай изобразил США и НАТО, а не Россию главными виновниками конфликта. И хотя сегодня поддержка страны-агрессора уже не такая энтузиастическая, однако до сих пор Китай не озвучил ни одной критики в сторону России по поводу ее кровожадной агрессии.

Противоречивый визит Олафа Шольца

Spiegel также сообщает, что во время "разведывательной поездки" в Пекин Олаф Шольц хотел выяснить, какую позицию сегодня занимает Китай, куда он направляется, а также какие формы сотрудничества возможны. Также во время поездки он отметил и другие важные проблемы мира, как:

голод,

изменение климата,

задолженность бедных государств.

В Китае выразили надежду, что визит углубит взаимное доверие и сотрудничество между странами. Для этого они должны соблюдать принципы взаимного уважения и искать точки соприкосновения, а разногласия оставить в стороне.

В издании отметили, что этот визит Олафа Шольца довольно противоречив, в том числе и потому, что канцлер довольно быстро отдал уважение партийному лидеру Си Цзиньпину после партийного съезда. Это только сыграло на руку пропаганде.

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Олаф Шольц стал первым главой правительства из Европы, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.