Олаф Шольц на встрече с Си Цзиньпином поднял тему Украины: о чем говорили

4 ноября 2022 , 12:31
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Источник:

Spiegel

Неспровоцированная война России против Украины негативно влияет не только на наше государство, но и на весь мир. И это хорошо понимают не только в Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц 4 ноября встретился с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы обсудить с ним эту войну.

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"Германия и Китай должны работать вместе"

В Германии считают, что они с Китаем как влиятельные страны должны работать вместе и вносить больше вклада в мир и развитие "во времена перемен и хаоса". Об этом заявил канцлер страны.

Мы собираемся вместе во время, обозначенное большим напряжением. В частности, я хочу подчеркнуть войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка.
– сказал Олаф Шольц.

Также в Spiegel упомянули, что после начала полномасштабной войны Китай изобразил США и НАТО, а не Россию главными виновниками конфликта. И хотя сегодня поддержка страны-агрессора уже не такая энтузиастическая, однако до сих пор Китай не озвучил ни одной критики в сторону России по поводу ее кровожадной агрессии.

Противоречивый визит Олафа Шольца

Spiegel также сообщает, что во время "разведывательной поездки" в Пекин Олаф Шольц хотел выяснить, какую позицию сегодня занимает Китай, куда он направляется, а также какие формы сотрудничества возможны. Также во время поездки он отметил и другие важные проблемы мира, как:

  • голод,
  • изменение климата,
  • задолженность бедных государств.

В Китае выразили надежду, что визит углубит взаимное доверие и сотрудничество между странами. Для этого они должны соблюдать принципы взаимного уважения и искать точки соприкосновения, а разногласия оставить в стороне.

В издании отметили, что этот визит Олафа Шольца довольно противоречив, в том числе и потому, что канцлер довольно быстро отдал уважение партийному лидеру Си Цзиньпину после партийного съезда. Это только сыграло на руку пропаганде.

Обратите внимание! Олаф Шольц стал первым главой правительства из Европы, который встретился с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.

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Автор: Юлія Якубова