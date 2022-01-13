Олаф Шольц будет добиваться возобновления переговоров в нормандском формате

Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен ситуацией у украинской границы. Также политик намерен добиваться возобновления встреч в нормандском формате – ради мира на Донбассе.

С таким заявлением Шольц выступил перед Бундестагом. По словам канцлера, действия России несут угрозу всей Европе.

Между тем В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО пока не рассматривают

Берлин беспокоит наращивание войск вблизи границы

Наращивание войск вдоль украинской границы должно нас беспокоить. Лично у меня это вызывает очень большое беспокойство,

– сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что в 2014 году, захватив Крым, Россия нарушила принцип нерушимости нового передела границ в Европе. Сейчас приоритет – вернуться к этому принципу.

Правительство Германии выступает за переговоры в нормандском формате

Канцлер подчеркнул, что сейчас возникли новые каналы для переговоров с Россией. В частности, речь идет об ОБСЕ, Совете НАТО – Россия. Также Берлин будет настаивать на возобновлении переговоров в нормандском формате. Этот путь, считает Шольц, может помочь достичь мира на Донбассе.

Сейчас идут переговоры на четырех уровнях. Это хороший прогресс. Все дипломатические средства должны быть использованы для улучшения европейской безопасности,

– сказал Шольц.

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Что известно о переговорах в нормандском формате по Донбассу:

Нормандский формат не действовал в течение достаточно длительного времени.

По словам главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, сейчас этот процесс вернули в рабочее состояние.

Пока стороны обсуждают такие вопросы как обмен пленными, отвод тяжелого вооружения и гуманитарные проблемы.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время политические советники президентов Франции и Германии приедут в Украину.

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