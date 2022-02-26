Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем 26 февраля.

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"Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину", – написал Найем.

Журналистка и руководитель немецкой телестудии ARD-Hauptstadt studio Тина Кассель подтвердила информацию со ссылкой на источники в правительстве.

Германия готовится доставить 400 "Панцерфаустов" через третьи страны в Украину,

– написала Хассель.

Справка. "Панцерфауст" – противотанковые гранатометы времен Второй мировой войны, которые изготавливают в Германии.

В то же время Шольц запретил поставлять летальное оружие в Россию Путину.

Аналогичную информацию обнародовало издание Tagesschau. Журналисты отметили, что федеральное правительство Германии меняет политику по экспорту оружия в Украину.

Предварительно известно, что 400 базук в зону боевых действий в Украине доставят Нидерланды. Данные о поставке гранатометов подтвердил агентству Reuters дипломат ЕС.

Ранее немецкое правительство блокировало передачу гаубиц из Эстонии в Украину. Артиллерийские установки Д-30 изготовили в Германии и передали в Финляндию, а оттуда – в Эстонию. Последняя обратилась к Шольцу с просьбой передать Украине оружие еще в декабре, но до сих пор разрешения не получила.

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