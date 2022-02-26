Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм 26 лютого.

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"Канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва в Україну", – написав Найєм.

Журналістка й керівниця німецької телестудії ARD-Hauptstadtstudio Тіна Хассель підтвердила інформацію з посиланням на джерела в уряді.

Німеччина готується доставити 400 "Панцерфаустів" через треті країни в Україну,

– написала Хассель.

Довідка. "Панцерфауст" – протитанкові гранатомети часів Другої світової війни, які виготовляють в Німеччині.

Водночас Шольц заборонив поставляти летальну зброю в Росію Путіну.

Аналогічну інформацію оприлюднило видання Tagesschau. Журналісти зазначили, що федеральний уряд Німеччини змінює політику щодо експорту зброї в Україну.

Попередньо відомо, що 400 базук в зону бойових дій в Україні доставлять Нідерланди. Дані про поставку гранатометів підтвердив агентству Reuters дипломат ЄС.

Раніше німецький уряд блокував передачу гаубиць з Естонії до України. Артилерійські установки Д-30 виготовили в Німеччині та передали до Фінляндії, а звідти – в Естонію. Остання звернулася до Шольца з проханням передати Україні зброю ще в грудні, але досі дозволу не отримала.

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