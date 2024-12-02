Это произошло во время приезда в Киев, передает 24 Канал.

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Что Олаф Шольц хранит в своем чемоданчике

Шольц спросил журналистов, насколько им интересно знать о вещах в его чемоданчике. После этого канцлер Германии сказал, что носит там личные вещи, которые люди обычно берут с собой в дорогу.

В общем такие вещи, которые берут в дорогу. То, во что нужно переодеться... ну то, что нужно,

– говорит Шольц.

2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев. Вместе с Зеленским они обсудили гарантии безопасности для Украины. Президент Украины заверил, что откровенно сказал Шольцу о необходимости в серьезных гарантиях безопасности и обсудил тему НАТО.

Отметим, что соглашение по безопасности с Берлином подписано 16 февраля 2024 года. Судя по всему, речь идет о более широком понимании гарантий безопасности, чем подписание договоров.