Це відбулося під час приїзду до Києва, передає 24 Канал.

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Що Олаф Шольц зберігає у своїй валізці

Шольц запитав журналістів, наскільки їм цікаво знати про речі у його валізці. Після цього канцлер Німеччини сказав, що носить там особисті речі, які люди зазвичай беруть із собою в дорогу.

Загалом такі речі, які беруть в дорогу. Те, у що потрібно перевдягтися… ну те, що потрібно,

– каже Шольц.

2 грудня Олаф Шольц прибув до Києва. Разом з Зеленським вони обговорили гарантії безпеки для України. Президент України запевнив, що відверто сказав Шольцу про потребу у серйозних безпекових гарантіях та обговорив тему НАТО.

Зазначимо, що безпекова угода з Берліном підписана 16 лютого 2024 року. Судячи з усього, ідеться про ширше розуміння гарантій безпеки, ніж підписання договорів.