Парламентское расследование хочет начать оппозиция Германии. Шольца относят к скандалу с уклонением от уплаты налогов.

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Шольца проверят на причастность к мошенничеству

Дело связано с более широким так называемым делом "Cum Ex". Это произошло более 5 лет назад, когда Олаф Шольц был мэром Гамбурга. Тогда Германия была обманута более чем на 30 миллиардов евро.

Как стало известно, некоторые банки требовали от органов власти возмещения налогов за расходы, которых никогда не было.

Теперь региональный парламент Гамбурга хочет вызвать Шольца в следственный комитет.

Мы обратимся в парламентский комитет по расследованию налогового дела Шольца – Варбурга в немецком Бундестаге в первую парламентскую неделю после Пасхальных каникул,

– отметил заместитель председателя парламентской группы от ХДС Матиас Миддельберг.

Известно, что у канцлера Германии были связи с одним из гамбургских банков, вовлеченных в схему уклонения от налогов. Он трижды встречался один с одним из владельцев банка MM Warburg & Co.

Чиновники планировали вернуть 47 миллионов евро, которые были неправомерной выгодой в связи с мошенничеством. Однако Шольц отрицает свое вмешательство и в то же время не может вспомнить содержание дискуссий.

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