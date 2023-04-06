Парламентське розслідування хоче розпочати опозиція Німеччини. Шольца відносять до скандалу з ухиленням від сплати податків.

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Шольца перевірять на причетність до шахрайства

Справа пов’язана з ширшою так званою справою "Cum Ex". Це сталося понад 5 років тому, коли Олаф Шольц був мером Гамбурга. Тоді Німеччина була ошукана на понад 30 мільярдів євро.

Як стало відомо, деякі банки вимагали від органів влади відшкодування податків за витрати, яких ніколи не було.

Тепер регіональний парламент Гамбурга хоче викликати Шольца до слідчого комітету.

Ми звернемося до парламентського комітету з розслідування податкової справи Шольца – Варбурга в німецькому Бундестазі в перший парламентський тиждень після Великодніх канікул,

– зазначив заступник голови парламентської групи від ХДС Матіас Міддельберг.

Відомо, що канцлер Німеччини мав зв’язки з одним із гамбурзьких банків, залучених до схеми ухилення від податків. Він тричі зустрічався наодинці з одним із власників банку MM Warburg & Co.

Чиновники планували повернути 47 мільйонів євро, які були неправомірною вигодою у зв’язку з шахрайством. Однак Шольц заперечує своє втручання і водночас нібито не може пригадати змісту дискусій.

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