Его взяли под стражу на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о подозрении Олегу Дядыку

Один из киевских судов принял решение о мере пресечения для депутата Полтавского областного совета Олега Дядыка. Его взяли под стражу на 60 дней без возможности внести залог.

Судебное заседание по этому делу состоялось 31 января.

Депутата Олега Дядика подозревают в организации заказного убийства. Он и его водитель планировали ликвидировать местного предпринимателя. Подозреваемый хотел от него избавиться, чтобы завладеть агрокомпанией – подделать документы и сделать себя доверенным лицом.

За выполнение "заказа" депутат обещал своему водителю 20 тысяч долларов и часть будущих доходов предприятия.

Также передал исполнителю всю информацию о потерпевшем предпринимателе, орудия преступления и часть средств.

Убийство планировалось на территории заброшенной насосной станции.

Депутат пригласил туда предпринимателя, чтобы якобы обсудить с ним рабочие вопросы.

Убийство планировали совершить с помощью веревки, задушив жертву и инсценировав самоубийство.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала обоих злоумышленников с поличным, когда они везли бизнесмена на место "деловой" встречи".

Депутату грозит пожизненное заключение.