Трагическую историю рассказал Дмитрий Христюк – офицер ВСУ. Он сообщил, что Олег Хома и Никита Турист (его собратья еще называли "младший Хома") воевали вместе.

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Христюк заметил, что вся мужская часть семьи ушла на фронт с первых дней.

Мы вместе воевали еще со времен оккупации Киевской области. Дальше был общий Херсонский фронт. Они погибли под Бахмутом. Отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Погибли оба. Вместе. Как и шли вместе по тропам этой войны… Отец и сын – бок о бок,

– рассказал Христюк.

Офицер ВСУ отметил, что Олег и Никита – невероятные парни. Они хотели развиваться, сражаться, побеждать, жить. Но теперь они держат небо над Украиной.

На Прикарпатье простились с "Да Винчи"

В селе Бовшев Ивано-Франковской области простились с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом. Герой погиб с оружием в руках под Бахмутом.

Простились с "Да Винчи" в Народном доме Бовшева. Похоронят героя на следующий день – 10 марта – в Киеве.