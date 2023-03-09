Трагічну історію розповів Дмитро Христюк – офіцер ЗСУ. Він повідомив, що Олег Хома та Микита Турист (його побратими ще називали "молодший Хома") воювали разом.

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Христюк зауважив, що вся чоловіча частина сім'ї пішла на фронт з перших днів.

Ми разом воювали ще з часів окупації Київщини. Далі був спільний Херсонський фронт. Вони загинули під Бахмутом. Батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їх голів. Загинули обоє. Разом. Як і йшли разом стежками цієї війни… Батько і син – пліч-о-пліч,

– розповів Христюк.

Офіцер ЗСУ зауважив, що Олег та Микита – неймовірні хлопці. Вони хотіли розвиватися, боротися, перемагати, жити. Але тепер вони вже тримають небо над Україною.

На Прикарпатті попрощалися з "Да Вінчі"

У селі Бовшів Івано-Франківської області попрощалися з Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом. Герой загинув зі зброєю у руках під Бахмутом.

Попрощалися з "Да Вінчі" у Народному домі Бовшева. Поховають героя наступного дня – 10 березня – у Києві.