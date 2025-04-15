Сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook-страницу "Их УБИЛА россия".

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Что известно о погибшем Олеге Калюсенко

В результате ракетного удара по Сумах 13 апреля погиб 17-летний Олег Калюсенко.

Его вчера убили российские террористы, ударив двумя ракетами по центру города. Парень шел в храм освящать вербу... Олег учился на слесаря-ремонтника; электросварщика в ГУЗ Сумской химико-технологический центр ПТО,

– говорится в сообщении.

Олег Калюсенко / Фото "Их УБИЛА россия"

О гибели Олега также сообщили в "ЭкоДИМ: эколого-натуралистический отдел Сумского ОЦПО и РТМ".

"Он еще дошкольником начал ходить в школу раннего творческого развития "Солнышко", потом был воспитанником кружков Природа вокруг нас, Юные охранники природы, Экологическое просвещение. Всегда улыбчивый, вежливый, внимательный. Очень любил животных, помогал на территории учебного заведения ухаживать за учебно-опытным земельным участком, учился играть на гитаре", – рассказали в заметке.