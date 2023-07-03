Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич предстанет перед судом

Экс-начальник главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич предстанет перед судом. Он был задержан 16 июля 2022 года.

В апреле 2023 года работники ГБР завершили расследование уголовного производства по госизмене Олега Кулинича. Сейчас материалы дела уже передали в суд.

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Кулинич предстанет перед судом

Олег Кулинич был задержан 16 июля 2022 года. Ему было объявлено о подозрении в государственной измене и создании преступной организации.

Позже Кулиничу избрали меру пресечения под стражей. Под арестом он находится и сегодня.

Во время расследования были обнаружены новые факты и доказательства противоправной деятельности полковника СБУ. Ему сообщили о подозрении в совершении и других уголовных правонарушений, а именно:

в самовольном уходе с места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения;

в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;

в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения и другие.

Задержание Кулинича / фото ГБР

Как стало известно, Кулинич был привлечен представителями федеральной службы безопасности России к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним Котигорошко. Так, по заданию ФСБ экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе.

Отмечается, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным "политическим офисом" и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательство граждан Украины к государственной измене.

Кулинич заранее знал о планах вооруженных сил России совершить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в ЦУ СБУ,

– рассказали в ГБР.

Кроме того, Кулинич сам покинул место постоянной дислокации. На одной из квартир, где он жил, следователи обнаружили тайник с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

Напомним, что народный депутат и политический эксперт Александр Черненко ранее заявлял, что бывший начальник крымского управления СБУ Олег Кулинич должен получить строгий судебный приговор. По его словам, задержанный ТОП-"крот" может получить пожизненное.