С марта 2022 года Олег был командиром стрелкового батальона, успешно выполнял боевые задачи, включая оборону Киева и участвовал в боях под Бахмутом и Купянском. Был награжден знаком отличия "Именное огнестрельное оружие".

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Что известно о смерти Героя

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб Олег Пигулевский, директор ООО "Глобал Спиритс Групп".

Сообщается, что 2 августа 2024 года Олег Пигулевский погиб вблизи Новогродовки, Донецкой области.

В марте 2022 года Пигулевский был мобилизован на военную службу, был назначен командиром отдельного стрелкового батальона. Он сформировал батальон, и с 1 апреля 2022 года участвовал в обороне Киева.

В январе 2023 года он руководил подразделениями батальона во время обороны Клищеевки возле Бахмута.

Сумел достичь выполнения боевых задач по удержанию позиций на восточных и юго-восточных окраинах Клещеевки с наименьшими потерями,

– говорится в сообщении Володарской поселковой территориальной громады.

Впоследствии он организовывал оборону Купянска, где получил контузию, однако остался на службе. Был награжден "Именным огнестрельным оружием".

Несмотря на это, Пигулевский оставался руководителем ООО "Глобал Спиритс Групп", основанного Евгением Черняком.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Пигулевского. Вечная память украинскому воину, который до последнего вздоха защищал родную землю.