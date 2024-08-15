Гражданин Польши погиб во время выполнения боевого задания. Он присоединился в ряды Интернационального легиона после начала полномасштабной войны.

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Во Львове похоронили гражданина Польши, который погиб на войне

Во Львовском горсовете сообщили, что 14 августа на Лычаковском кладбище похоронили гражданина другой страны, который погиб в российско-украинской войне.

Сегодня во Львове попрощались с воином с Пшемыславом Расевичем-Кучинским, который родом из польского города Гдыня. Он добровольно вступил в ряды Интернационального легиона, чтобы защищать украинскую землю от российских оккупантов,

– сообщили в горсовете.

Известно, что гражданин Польши завещал похоронить его во Львове, если он погибнет в бою за Украину. Провести в последний путь защитника Украины приехали его родные, друзья, собратья, а также собралась община Львова.

Во Львовском горсовете выразили искренние соболезнования и большую благодарность всей семье военного и общине города Гдыня.

Во Львове похоронили гражданина Польши, который погиб на войне / Фото Львовский городской совет

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая и вечная память.