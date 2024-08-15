Громадянин Польщі загинув під час виконання бойового завдання. Він приєднався до лав Інтернаціонального легіону після початку повномасштабної війни.
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У Львові поховали громадянина Польщі, який загинув на війні
У Львівській міськраді повідомили, що 14 серпня на Личаківському кладовищі поховали громадянина іншої країни, який загинув у російсько-українській війні.
Сьогодні у Львові попрощалися з воїном з Пшемиславом Расевичем-Кучинським, який родом із польського міста Гдиня. Він добровільно вступив до лав Інтернаціонального легіону, щоб захищати українську землю від російських окупантів,
– повідомили у міськраді.
Відомо, що громадянин Польщі заповів поховати його у Львові, якщо він загине в бою за Україну. Провести в останню путь захисника України приїхали його рідні, друзі, побратими, а також зібралася громада Львова.
У Львівській міськраді висловили щирі співчуття та велику подяку усій родині військового та громаді міста Гдиня.
У Львові поховали громадянина Польщі, який загинув на війні / Фото Львівська міська рада