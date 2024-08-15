Громадянин Польщі загинув під час виконання бойового завдання. Він приєднався до лав Інтернаціонального легіону після початку повномасштабної війни.

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У Львові поховали громадянина Польщі, який загинув на війні

У Львівській міськраді повідомили, що 14 серпня на Личаківському кладовищі поховали громадянина іншої країни, який загинув у російсько-українській війні.

Сьогодні у Львові попрощалися з воїном з Пшемиславом Расевичем-Кучинським, який родом із польського міста Гдиня. Він добровільно вступив до лав Інтернаціонального легіону, щоб захищати українську землю від російських окупантів,

– повідомили у міськраді.

Відомо, що громадянин Польщі заповів поховати його у Львові, якщо він загине в бою за Україну. Провести в останню путь захисника України приїхали його рідні, друзі, побратими, а також зібралася громада Львова.

У Львівській міськраді висловили щирі співчуття та велику подяку усій родині військового та громаді міста Гдиня.

У Львові поховали громадянина Польщі, який загинув на війні / Фото Львівська міська рада

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла та вічна пам'ять.