О брате-энергомагнате, "Оппоблоке": как заместитель Ермака комментировал расследование СМИ

Журналисты утверждают, что компании, связанные с заместителем председателя ОП Шурмой, уже после оккупации получали деньги из госбюджета Украины. Чиновник назвал расследование в этом отношении манипулятивным. Вместе с тем, среди прочего, он попытался объяснить, почему был членом "Оппоблока".

В августе 2023 года Bihus.Info опубликовало материал о брате Ростиславе Шурме, управляющем солнечными электростанциями на Запорожье. После 24 февраля 2022 года эти предприятия продолжали получать деньги от государства по "зеленому тарифу", хотя, вероятно, уже не были частью энергосистемы Украины из-за частичной оккупации региона.

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В одном из свежих интервью заместитель Андрея Ермака, главы Офиса Президента, ответил на упреки в свою сторону. Добавим, что также ему задали неудобный вопрос о членстве в "Оппозиционном блоке". Как известно, ранее эта политическая сила называлась "Партия регионов".

Ответ Шурмы о брате-бизнесмену

По словам служащего, его брат действительно успешный украинский энергетический предприниматель и все его компании сейчас работают на территории, которую контролирует украинская армия.

Кроме того, заместитель председателя ОП прокомментировал информацию о том, что его брат мог получать деньги от государства за электроэнергию, которая фактически не поступала в Украину.

Собственно, он подтвердил, что соответствующие компании получать эти деньги, но это якобы является манипуляцией со стороны СМИ, поскольку другие фирмы – не его брата – также получают эти средства.

Энергетика – это не история, где каждый работает как хочет. Манипулятивность в том, что там в расследовании выбраны отдельные компании... Я спрашивал у брата (Олега – 24 Канал): да, его компании получать деньги, однако как и другие компании, которые есть на этой территории.

Справедливо будет сказать, что в расследовании антикоррупционного издания упоминаются не только компании брата заместителя Офиса Президента. Также, скажем, там есть список соответствующих предприятий бизнесмена Василия Хмельницкого.

Как брат Шурмы получал деньги за электроэнергию, которая, вероятно, не поступала украинцам: смотрите расследование Bihus.Info

Заместитель главы ОП и "Оппозиционный блок"

Расследователи утверждают, что с июля 2022 по июль 2023 года компании брата Шурмы в целом получили болееза электроэнергию по "зеленому тарифу" от государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Следует знать, что в 2010 году Шурма стал депутатом Донецкого областного совета от "Партии регионов". В 2015 году – баллотировался в Запорожский городской и областной советы как кандидат от "Оппозиционного блока". От мандата он отказался, и 5 лет занимался развитием партийной организации.

В 2019 году Шурма принимал участие в выборах Верховной Рады как член этой же партии вместе с пророссийскими политиками. В то же время, как утверждает Шурма, у него никогда не было пророссийских взглядов – он был только сосредоточен на профессиональной карьере.

Я дал согласие на то, чтобы быть в списке ("Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2019 года – 24 Канал), но мандат брать не планировал. Я продвигал свою личную позицию, доносил свою политическую позицию на этапе выборов. Считал это целесообразным.

Также Ростислав Шурма опроверг информацию о том, что его семья в период с 2015 по 2020 год, когда у власти был "Оппозиционный блок" в Запорожье, незаконно завладела гектарами земель в этом регионе.

Интервью заместителя председателя ОП о его брате, членстве в "Оппозиционном блоке": канал "Радио Свобода"

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Вспомним, что в Офисе Президента Шурма начал работать в 2021 году. Как он сам утверждает, сначала он работал в этом институте на "волонтерских началах", затем – как внештатный советник, и лишь спустя некоторое время стал заместителем Ермака.