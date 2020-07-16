Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Свои голоса за такое решение отдали 250 нардепов, против выступили 18 народных избранников, еще 51 нардеп воздержался, а 53 не голосовали.

Уруский – бывший глава Государственного космического агентства. Во время своего выступления в Раде он назвал рассмотрение своего назначения на должность возвращением тех долгов, которые промышленность Украины получила в результате принятия определенных управленческих решений, сделанных много лет назад. Об этом сообщает 24 канал.

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Что сказал Уруский во время выступления в Раде

"Когда мы лишили наши предприятия всей промышленности, они были отправлены в свободное плавание. Таким образом частный бизнес, который еще мог нанять нормальный менеджмент, еще каким-то образом мог держаться на плаву", – сказал Уруский.

"Все, что касается государственных предприятий – это прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроения... Все прекрасно знают, в каком состоянии сегодня находятся эти наши различные отрасли промышленности", – добавил вице-премьер.

Уруский о своих задачах

Первейшей своей задачей Уруский назвал налаживание системы, "чтобы мы избавились от того хаоса, в котором находится наша промышленность".

То, что у нас нет системного подхода, свидетельством этого является, например, если мы проанализируем, каким образом происходит в оборонно-промышленном комплексе управление, то тот закон об особенностях управления предприятиями оборонно-промышленного комплекса требует изменений,

– сказал Уруский.

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