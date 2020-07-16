Олег Уруський став віцепрем’єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Свої голоси за таке рішення віддали 250 нардепів, проти виступили 18 народних обранців, ще 51 нардеп утримався, а 53 не голосували.
Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. Під час свого виступу в Раді він назвав розгляд свого призначення на посаду поверненням тих боргів, які промисловість України отримала в результаті прийняття певних управлінських рішень, зроблених багато років тому. Про це повідомляє 24 канал.
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Як голосували фракції і групи
- "Слуга народу" – 181 голос "за",
- "Опозиційна платформа – За життя" – 22,
- "Європейська солідарність" – 0,
- "Батьківщина" – 18,
- "За майбутнє" – 2,
- "Голос" – 0,
- "Довіра" – 15,
- Позафракційні – 12.
Що сказав Уруський під час виступу в Раді
"Коли ми позбавили наші підприємства всієї промисловості, вони були відправлені у вільне плавання. Таким чином приватний бізнес, який ще міг наймати нормальний менеджмент, ще якимось чином міг триматися на плаву", – сказав Уруський.
"Все, що стосується державних підприємств – це перш за все підприємства оборонно-промислового комплексу, машинобудування… Всі прекрасно знають, в якому стані сьогодні перебувають ці наші різні галузі промисловості", – додав віцепрем’єр.
Уруський про свої завдання
Найпершим своїм завданням Уруський назвав налагодження системи, "щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість".
Те, що в нас немає системного підходу, свідченням цього є, наприклад, якщо ми проаналізуємо, яким чином відбувається в оборонно-промисловому комплексі управління, то той закон про особливості управління підприємствами оборонно-промислового комплексу реально потребує змін,
– сказав Уруський.
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Що відомо про кар’єру Уруського
- Був головою правління Національного космічного агентства України.
- Головою правління апарату РНБО.
- У 2000 році – перший заступник голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу України.
- З 2003 по 2005 роки – начальник відділу в Секретаріаті Кабміну.
- Перший заступник глави Міністерства промислової політики.
- У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.
- З квітня 2020 року – голова інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна". Надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.