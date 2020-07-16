Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Свої голоси за таке рішення віддали 250 нардепів, проти виступили 18 народних обранців, ще 51 нардеп утримався, а 53 не голосували.

Уруський – колишній голова Державного космічного агентства. Під час свого виступу в Раді він назвав розгляд свого призначення на посаду поверненням тих боргів, які промисловість України отримала в результаті прийняття певних управлінських рішень, зроблених багато років тому. Про це повідомляє 24 канал.

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Як голосували фракції і групи

"Слуга народу" – 181 голос "за",

"Опозиційна платформа – За життя" – 22,

"Європейська солідарність" – 0,

"Батьківщина" – 18,

"За майбутнє" – 2,

"Голос" – 0,

"Довіра" – 15,

Позафракційні – 12.

Що сказав Уруський під час виступу в Раді

"Коли ми позбавили наші підприємства всієї промисловості, вони були відправлені у вільне плавання. Таким чином приватний бізнес, який ще міг наймати нормальний менеджмент, ще якимось чином міг триматися на плаву", – сказав Уруський.

"Все, що стосується державних підприємств – це перш за все підприємства оборонно-промислового комплексу, машинобудування… Всі прекрасно знають, в якому стані сьогодні перебувають ці наші різні галузі промисловості", – додав віцепрем’єр.

Уруський про свої завдання

Найпершим своїм завданням Уруський назвав налагодження системи, "щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість".

Те, що в нас немає системного підходу, свідченням цього є, наприклад, якщо ми проаналізуємо, яким чином відбувається в оборонно-промисловому комплексі управління, то той закон про особливості управління підприємствами оборонно-промислового комплексу реально потребує змін,

– сказав Уруський.

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