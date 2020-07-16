Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Сталося це під час засідання Верховної Ради 16 липня. За його призначення проголосували 250 нардепів.

Що відомо про нового віцепрем'єра з промислової політики – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Олег Уруський став віцепрем’єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Біографія Олега Уруського

Віцепрем'єр з промислової політики Олег Уруський народився 13 квітня 1963 року у Чорткові, що на Тернопільщині. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище та став доктором технічних наук.

Кар'єра

Був головою управління Національного космічного агентства України.

Обіймав посаду очільника управління апарату РНБО.

У 2000 році став перший заступник голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу України.

З 2003 по 2005 роки працював начальником відділу у секретаріаті Кабміну.

Після цього був першим заступником глави Міністерства промислової політики.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України.

З квітня очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Що було раніше Призначення Уруського віцепрем’єром: Кабмін відкликав проєкт постанови – яка причина

Статки Уруського

Згідно з декларацією Уруського за 2019 рік, він володіє земельною ділянкою на Київщині та автомобілем Audi А7.

Також Уруський володіє: