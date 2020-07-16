Біографія Олега Уруського: що відомо про нового віцепрем'єра з промислової політики
Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Сталося це під час засідання Верховної Ради 16 липня. За його призначення проголосували 250 нардепів.
Що відомо про нового віцепрем'єра з промислової політики – читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Олег Уруський став віцепрем’єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Біографія Олега Уруського
Віцепрем'єр з промислової політики Олег Уруський народився 13 квітня 1963 року у Чорткові, що на Тернопільщині. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище та став доктором технічних наук.
Кар'єра
- Був головою управління Національного космічного агентства України.
- Обіймав посаду очільника управління апарату РНБО.
- У 2000 році став перший заступник голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу України.
- З 2003 по 2005 роки працював начальником відділу у секретаріаті Кабміну.
- Після цього був першим заступником глави Міністерства промислової політики.
- У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України.
- З квітня очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.
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Статки Уруського
Згідно з декларацією Уруського за 2019 рік, він володіє земельною ділянкою на Київщині та автомобілем Audi А7.
Також Уруський володіє:
- "Авіаційно-космічні системи та технології" – 48% уставного капіталу;
- "Ековей Технолоджі" – 25%;
- "Юнайтед Гудс Енд Фудс ЛТД" – 33%;
- Мережа магазинів безмитної торгівлі вітчизняних виробників "Юнайтед Гудс Енд Фудс" – 25%;
- Науково-дослідний і технічний центр "Ротор" – 3%.