Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Произошло это во время заседания Верховной Рады 16 июля. За его назначение проголосовали 250 нардепов.

Что известно о новом вице-премьере по промышленной политике – читайте в материале 24 канала.

Важно Олег Уруский стал вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Биография Олега Уруского

Вице-премьер по промышленной политике Олег Уруский родился 13 апреля 1963 года в Черткове на Тернопольщине. Окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и стал доктором технических наук.

Карьера

Был председателем управления Национального космического агентства Украины.

Занимал должность главы управления Аппарата СНБО.

В 2000 году стал первым заместителем председателя Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса Украины.

С 2003 по 2005 годы работал начальником отдела в секретариате Кабмина.

После этого был первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Что было ранее Назначение Уруского вице-премьером: Кабмин отозвал проект постановления – какова причина

Доходы Уруского

Согласно декларации Уруского за 2019 год, он владеет земельным участком на Киевщине и автомобилем Audi А7.

Также Уруский владеет: