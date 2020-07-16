Биография Олега Уруского: что известно о новом вице-премьере по промышленной политике
Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Произошло это во время заседания Верховной Рады 16 июля. За его назначение проголосовали 250 нардепов.
Что известно о новом вице-премьере по промышленной политике – читайте в материале 24 канала.
Важно Олег Уруский стал вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
Биография Олега Уруского
Вице-премьер по промышленной политике Олег Уруский родился 13 апреля 1963 года в Черткове на Тернопольщине. Окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и стал доктором технических наук.
Карьера
- Был председателем управления Национального космического агентства Украины.
- Занимал должность главы управления Аппарата СНБО.
- В 2000 году стал первым заместителем председателя Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса Украины.
- С 2003 по 2005 годы работал начальником отдела в секретариате Кабмина.
- После этого был первым заместителем главы Министерства промышленной политики.
- В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины.
- С апреля возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.
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Доходы Уруского
Согласно декларации Уруского за 2019 год, он владеет земельным участком на Киевщине и автомобилем Audi А7.
Также Уруский владеет:
- "Авиационно-космические системы и технологии" – 48% уставного капитала;
- "Эковей Технолоджи" – 25%;
- "Юнайтед Гудс энд Фудс ЛТД" – 33%;
- Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей "Юнайтед Гугсо Энд Фудс" – 25%;
- Научно-исследовательский и технический центр "Ротор" – 3%.