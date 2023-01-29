Ситуацию на фронте во время своего стрима проанализировал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он напомнил, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах Дибровы и Белогоровки на Луганщине, а также в районе населенных пунктов Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомы, Победа и Угледар в Донецкой области.
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Активность боевых действий несколько уменьшилась
"То есть горячие точки остаются без изменений", – отметил Жданов.
Обзор горячих направлений фронта от Жданова: смотрите видео
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении из минометов были обстреляны населенные пункты в Черниговской в Сумской областях. На Слобожанском направлении не прекращаются обстрелы вдоль украино-российской границы в населенных пунктах Харьковской области,
– отметил Жданов.
На Купянском и Лиманском направлениях, как говорит Жданов, противник оказал огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов.
"Ситуация немного успокоилась. Активность боевых действий несколько уменьшилась и идут обмены артиллерийскими ударами и позиционные бои", – сказал эксперт.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении остается сложная ситуация в Красной Горе и Благодатном.
Пока окончательно сказать, на чьей стороне преимущество невозможно. Противник остановлен. Продвижения за минувшие сутки нет. Ситуация немного успокоилась. Интенсивность боевых действий уменьшилась,
– отметил Жданов.
Он добавил, что оккупанты пытаются подойти к Николаевке и Васюковке и у них есть частичный успех. То есть, по его словам, оккупанты продвинулись на Бахмутском направлении в Николаевку и Васюкивку.
Жданов рассказал, что противник продолжает штурмовать Сакко и Ванцетти, но не имеет успеха. "Все атаки или попытки штурма этих населенных пунктов оказались для противника безуспешными", – добавил эксперт.
Также на Бахмутском направлении продолжаются сражения между селами Ивановское и Ступочки. В Авдеевском направлении ситуация без изменений и, как сказал Жданов, наблюдается уменьшение боевой активности россиян.
Россияне пытаются продвинуться в районе Угледара
Сообщается, что на Новопавловском направлении оккупанты ценой больших потерь в личном составе пытаются продвинуться. Ситуация сложная, но контролируемая силами обороны.
На Запорожском направлении, по словам Жданова, продолжаются позиционные бои и никто не шел в наступление. Стороны ведут обмен артиллерийскими обстрелами.
На Херсонском направлении оккупанты обстреляли правый берег из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу и подавлять огневые точки артиллерии противника.