Ситуацію на фронті під час свого стріму проаналізував військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він нагадав, що минулої доби Сили оборони відбили атаки окупантів в районах Діброви й Білогорівки на Луганщині, а також в районі населених пунктів Ямполівка, Верхньокам'янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

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Активність бойових дій дещо зменшилася

"Тобто гарячі точки залишаються без змін", – зазначив Жданов.

Огляд гарячих напрямків фронту від Жданова: дивіться відео

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку з мінометів обстріляли населені пункти в Чернігівській та Сумській областях. На Слобожанському напрямку не припиняються обстріл вздовж україно-російського кордону в населених пунктах Харківської області,

– зазначив Жданов.

На Куп'янському і Лиманському напрямках, як каже Жданов, противник здійснив вогневий вплив по районах понад 25 населених пунктів.

"Ситуація трішки заспокоїлася. Активність бойових дій дещо зменшилася і йдуть обміни артилерійськими ударами та позиційні бої", – сказав експерт.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку залишається складна ситуація в Красній Горі та Благодатному.

Поки остаточно сказати, на чиїй стороні перевага – неможливо. Противник зупинений. Просування за минулу добу немає. Ситуація трішки заспокоїлася. Інтенсивність бойових дій зменшилася,

– зазначив Жданов.

Він додав, що окупанти намагаються підійти до Миколаївки та Васюківки й мають частковий успіх. Тобто, за його словами, окупанти просунулися на Бахмутському напрямку до Миколаївки та Васюківки.

Жданов розповів, що противник продовжує штурмувати Сакко і Ванцетті, але не має успіху. "Всі атаки чи спроби штурму цих населених пунктів виявилися для противника безуспішними", – додав експерт.

Також на Бахмутському напрямку продовжуються бої між селами Іванівське та Ступочки. На Авдіївському напрямку ситуація без змін і, як сказав Жданов, спостерігається зменшення бойової активності росіян.

Росіяни намагаються просунутися в районі Вугледара

Повідомляється, що на Новопавлівському напрямку окупанти ціною великих втрат в особовому складі намагаються просунутися. Ситуація складна, але контрольована Силами оборони.

На Запорізькому напрямку, за словами Жданов, тривають позиційні бої й ніхто не йшов у наступ. Сторони ведуть обмін артилерійськими обстрілами.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли правий берег з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Наша артилерія намагається вести контрбатарейну боротьбу та пригнічувати вогневі точки артилерії противника.