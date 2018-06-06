Олег Сенцов просит людей не голодать в его поддержку, – адвокат

Украинский режиссер Олег Сенцов, который заключен в России, призвал "людей на воле" не голодать в его поддержку. Отметим, что политзаключенный уже 24-й день голодает в российской тюрьме.

Просьбу Олега Сенцова озвучил его адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

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Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку,

– написал адвокат.

Адвокат разъяснил, что Сенцов считает это неправильным, так как у людей на воле есть "много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными".

"А у Олега, как у заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", – подытожил Динзе.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанге с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.