Олег Сенцов просить людей не голодувати на його підтримку, – адвокат
Український режисер Олег Сенцов, який ув'язнений у Росії, закликав "людей на волі" не голодувати на його підтримку. Зазначимо, що політв'язень вже 24-й день голодує в російській в'язниці.
Прохання Олега Сенцова озвучив його адвокат Дмитро Дінзе на своїй сторінці у Facebook.
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Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку,
– написав адвокат.
Адвокат роз'яснив, що Сенцов важає це неправильним, так як у людей на волі є "багато інших можливостей впливати на ситуацію з українськими політв'язнями".
"А в Олега, як в ув’язненого, тільки одна можливість впливати на ситуацію, і це голодування", – підсумував Дінзе.
Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.