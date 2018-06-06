Олег Сенцов просить людей не голодувати на його підтримку, – адвокат

Український режисер Олег Сенцов, який ув'язнений у Росії, закликав "людей на волі" не голодувати на його підтримку. Зазначимо, що політв'язень вже 24-й день голодує в російській в'язниці.

Прохання Олега Сенцова озвучив його адвокат Дмитро Дінзе на своїй сторінці у Facebook.

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Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку,

– написав адвокат.

Адвокат роз'яснив, що Сенцов важає це неправильним, так як у людей на волі є "багато інших можливостей впливати на ситуацію з українськими політв'язнями".

"А в Олега, як в ув’язненого, тільки одна можливість впливати на ситуацію, і це голодування", – підсумував Дінзе.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Його стан здоров'я значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.