В российских телеграмм-каналах распространили видео инцидента. После выступления к российскому певцу подошли двое мужчин и спросили, какова позиция Газманова по поводу войны в Украине.
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Что ответил Газманов
Сразу после выступления прокремлевского певца на сцену выбежали двое мужчин и просили высказаться по поводу войны в Украине.
Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?
– спросили мужчины.
Стоит отметить, что один из мужчин – Николай Наумов – российский киноактер и актер КВН, известный своей ролью Коляна Наумова в сериале "Реальные пацаны".
В ответ на вопросы слушателей Газманов ничего не ответил и "проморозился", сойдя со сцены.
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Напомним, что в преддверии дня рождения Владимира Путина ЕС решил ввести санкции против его идеолога Александра Дугина. Дочь последнего погибла под Москвой в августе. Также под санкции попали певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
Добавим, что Олег Газманов неоднократно высказывался о поддержке России в войне. Кроме того, певец ездил во временно оккупированный Донецк и давал там концерты. Впоследствии суд в Украине заочно арестовал его за посягательство на территориальную целостность нашего государства.
Потери россиян по состоянию на 2 января
По состоянию на 2 января ВСУ уже ликвидировали 107 440 российских оккупантов. В частности, за сутки враг потерял:
- личного состава – около 107440 (+720) человек,
- танков – 3031 (+0) единиц,
- боевых бронированных машин – 6093 (+9) единиц,
- артиллерийских систем – 2027 (+6) единиц,
- РСЗО – 423 (+0) единиц,
- средства ПВО – 213 (+0) единиц,
- самолетов – 283 (+0) единиц,
- вертолетов – 269 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) единиц,
- крылатые ракеты – 723 (+0) единиц,
- корабли /катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5) единиц,
- специальная техника – 181 (+0) единиц.