У російських телеграм-каналах поширили відео інциденту. Після виступу до російського співака підійшли двоє чоловіків і запитали, яка позиція Газманова щодо війни в Україні.
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Що відповів Газманов
Одразу після виступу прокремлівського співака на сцену вибігли двоє чоловіків і просили висловитись щодо війни в Україні.
Скажи, що ти за Україну. Скажи, що ти проти війни. Ти за війну?
– запитали чоловіки.
Варто зазначити, що один з чоловіків – Микола Наумов – російський кіноактор і актор КВК, відомий своєю роллю Коляна Наумова в серіалі "Реальні пацани".
У відповідь на запитання слухачів Газманов нічого не відповів і "проморозився", зійшовши зі сцени.
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Нагадаємо, що напередодні дня народження Владіміра Путіна ЄС вирішив запровадити санкції проти його ідеолога Алєксандра Дугіна. Донька останнього загинула під Москвою у серпні. Також під санкції потрапили співаки-пропагандисти Юлія Чічєріна, Ніколай Расторгуєв і Олєг Газманов, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.
Додамо, що Олєг Газманов неодноразово висловлювався про підтримку Росії у війні. Крім того, співак їздив в тимчасово окупований Донецьк й давав там концерти. Згодом суд в Україні заочно заарештував його за посягання на територіальну цілісність нашої держави.
Втрати росіян станом на 2 січня
Станом на 2 січня ЗСУ вже ліквідували 107 440 російських окупантів. Зокрема, за добу ворог втратив:
- особового складу – близько 107440 (+720) осіб,
- танків – 3031 (+0) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6093 (+9) одиниць,
- артилерійських систем – 2027 (+6) одиниць,
- РСЗВ – 423 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 213 (+0) одиниць,
- літаків – 283 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 269 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44) одиниць,
- крилаті ракети – 723 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) одиниць,
- спеціальна техніка – 181 (+0) одиниць.