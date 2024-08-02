Кстати, Украина запретила ему въезд из-за подозрения в сотрудничестве с российскими оккупантами. Задержали его в Баку сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

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Что известно о задержании Крапивина

Пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана подтвердила журналистам, что Олега Крапивина арестовали.

За совершенное преступление "Олег Бакинский" задержан, ему избрана мера пресечения на 3 месяца,

– заявили в МВД страны.

О каком именно преступлении говорится, в министерстве не сообщили, однако отметили, что оперативно-розыскные мероприятия в уголовном производстве продолжают сотрудники полиции.

В МВД Азербайджана пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Что известно о деятельности "Бакинского" в Украине

Данные об Олеге Крапивине есть на сайте "Миротворец". Там за Крапивиным заметили:

сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;

нарушение законодательства Украины о гражданстве путем приобретения второго гражданства;

сотрудничество с российским агрессором во время российско-украинской войны.

Согласно открытым данным, родился Крапивин 29 сентября 1960 года. Его называют держателем "общака" в тюрьмах. Также он мог контролировать несколько криминальных группировок, которые требовали и продавали наркотики.

По данным "Миротворца", преступную деятельность он начал в 90-х годах, с 2000 – пытался легализоваться.

В июне 2022 года Украина запретила Крапивину въезд и аннулировала вид на жительство.