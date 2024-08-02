До речі, Україна заборонила йому в'їзд через підозру у співпраці з російськими окупантами. Затримали його в Баку співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС Азербайджану.
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Що відомо про затримання Крапівіна
Пресслужба Міністерства внутрішніх справ Азербайджану підтвердила журналістам, що Олега Крапівіна заарештували.
За скоєний злочин "Олега Бакінського" затримано, йому обрано запобіжний захід на 3 місяці,
– заявили в МВС країни.
Про який саме злочин мовиться в міністерстві не повідомили, проте зазначили, що оперативно-розшукові заходи у кримінальному провадженні продовжують працівники поліції.
У МВС Азербайджану пообіцяли надати додаткову інформацію згодом.
Що відомо про діяльність "Бакінського" в Україні
Дані про Олега Крапівіна є на сайті "Миротворець". Там за Крапавіним помітили:
- свідому участь у дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;
- порушення законодавства України про громадянство шляхом набуття другого громадянства;
- співпрацю з російським агресором під час російсько-української війни.
Згідно з відкритими даними, народився Крапівін 29 вересня 1960 року. Його називають тримачем "общака" у тюрмах. Також він міг контролювати декілька кримінальних угрупувань, котрі вимагали та продавали наркотики.
За даними "Миротворця", злочинну діяльність він почав у 90-х роках, з 2000 – намагався легалізуватись.
У червні 2022 року Україна заборонила Крапівіну в'їзд та анулювала посвідку на проживання.