До речі, Україна заборонила йому в'їзд через підозру у співпраці з російськими окупантами. Затримали його в Баку співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС Азербайджану.

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Що відомо про затримання Крапівіна

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ Азербайджану підтвердила журналістам, що Олега Крапівіна заарештували.

За скоєний злочин "Олега Бакінського" затримано, йому обрано запобіжний захід на 3 місяці,

– заявили в МВС країни.

Про який саме злочин мовиться в міністерстві не повідомили, проте зазначили, що оперативно-розшукові заходи у кримінальному провадженні продовжують працівники поліції.

У МВС Азербайджану пообіцяли надати додаткову інформацію згодом.

Що відомо про діяльність "Бакінського" в Україні

Дані про Олега Крапівіна є на сайті "Миротворець". Там за Крапавіним помітили:

свідому участь у дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні;

порушення законодавства України про громадянство шляхом набуття другого громадянства;

співпрацю з російським агресором під час російсько-української війни.

Згідно з відкритими даними, народився Крапівін 29 вересня 1960 року. Його називають тримачем "общака" у тюрмах. Також він міг контролювати декілька кримінальних угрупувань, котрі вимагали та продавали наркотики.

За даними "Миротворця", злочинну діяльність він почав у 90-х роках, з 2000 – намагався легалізуватись.

У червні 2022 року Україна заборонила Крапівіну в'їзд та анулювала посвідку на проживання.