Проходит сложное лечение: в каком состоянии находится любимец соцсетей олень Борис

За оленем Борисом продолжают следить и активно его лечить, однако процесс осложняет его сильный страх перед процедурами. Поэтому часть препаратов приходится вводить дистанционно, чтобы уменьшить стресс для животного.

Лечение оленя Бориса, за которым следят многие люди, продолжается и остается непростым. О состоянии животного рассказали в Wild Animals Rescue Center.

В каком состоянии сейчас находится олень Борис?

Ветеринары отмечают, что процесс осложняется лечение из-за поведения животного – он начал активно реагировать на любые попытки инъекций и пытается избегать процедур. Раньше медикаменты еще удавалось вводить обычным способом, однако теперь Борис хорошо распознает подготовку к инъекциям и сильно нервничает. Поэтому часть лечения приходится проводить дистанционно с помощью специального оборудования, чтобы уменьшить стресс.

Специалисты отмечают, что это не жестокость, а вынужденный шаг для безопасности животного и людей. Сильный стресс для диких животных может быть не менее опасным, чем сама болезнь.

Состояние Бориса оценивают как тяжелое – у него есть серьезные проблемы с внутренними органами. Поэтому лечение будет длительным и потребует постоянного контроля и осторожного подхода. Несмотря на сложности, команда продолжает терапию и делает все возможное, чтобы животное чувствовало себя лучше, даже если некоторые процедуры вызывают у него недоверие и беспокойство.

Наша работа - это не только милые фото и время, проведенное с животными. Это ежедневная ответственность, терпение и постоянный поиск баланса между лечением, доверием и безопасностью, чтобы животные имели шанс выздороветь,

– говорится в сообщении организации.

Напомним, что звезда социальных сетей олень Борис выжил после двух ДТП и сложной операции и сейчас проходит реабилитацию. Первая авария произошла в марте, тогда животное получило тяжелые травмы. В апреле оленя нашли истощенным после побега в дикую природу. Известно, что водитель, которая совершила наезд получила наказание. Ее лишили права управления автомобилем на один год.

Во время транспортировки в Киев произошло еще одно ДТП, но без новых серьезных повреждений. В мае ветеринары провели операцию и удалили опасный рог, который угрожал глазу животного. Состояние Бориса остается под контролем специалистов.