Лікування оленя Бориса, за яким стежать багато людей, триває й залишається непростим. Про стан тварини розповіли у Wild Animals Rescue Center.

У якому стані зараз перебуває олень Борис?

Ветеринари зазначають, що процес ускладнюється лікування через поведінку тварини – він почав активно реагувати на будь-які спроби ін'єкцій і намагається уникати процедур. Раніше медикаменти ще вдавалося вводити звичайним способом, однак тепер Борис добре розпізнає підготовку до ін'єкцій і сильно нервує. Через це частину лікування доводиться проводити дистанційно за допомогою спеціального обладнання, щоб зменшити стрес.

Фахівці наголошують, що це не жорстокість, а вимушений крок для безпеки тварини та людей. Сильний стрес для диких тварин може бути не менш небезпечним, ніж сама хвороба.

Стан Бориса оцінюють як важкий – у нього є серйозні проблеми з внутрішніми органами. Тому лікування буде тривалим і потребуватиме постійного контролю та обережного підходу. Попри складнощі, команда продовжує терапію і робить усе можливе, щоб тварина почувалася краще, навіть якщо деякі процедури викликають у нього недовіру та занепокоєння.

Наша робота - це не лише милі фото та час, проведений із тваринами. Це щоденна відповідальність, терпіння та постійний пошук балансу між лікуванням, довірою і безпекою, аби тварини мали шанс одужати,

– йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, що зірка соціальних мереж олень Борис вижив після двох ДТП і складної операції та зараз проходить реабілітацію. Перша аварія сталася в березні, тоді тварина отримала важкі травми. У квітні оленя знайшли виснаженим після втечі в дику природу. Відомо, що водійка, яка здійснила наїзд отримала покарання. ЇЇ позбавили права керування автомобілем на один рік.

Під час транспортування до Києва сталася ще одна ДТП, але без нових серйозних ушкоджень. У травні ветеринари провели операцію та видалили небезпечний ріг, який загрожував оку тварини. Стан Бориса залишається під контролем фахівців.