Лечение оленя Бориса, за которым следят многие люди, продолжается и остается непростым. О состоянии животного рассказали в Wild Animals Rescue Center.

Смотрите также Олень Борис попал в еще одну аварию: что известно о состоянии животного

В каком состоянии сейчас находится олень Борис?

Ветеринары отмечают, что процесс осложняется лечение из-за поведения животного – он начал активно реагировать на любые попытки инъекций и пытается избегать процедур. Раньше медикаменты еще удавалось вводить обычным способом, однако теперь Борис хорошо распознает подготовку к инъекциям и сильно нервничает. Поэтому часть лечения приходится проводить дистанционно с помощью специального оборудования, чтобы уменьшить стресс.

Специалисты отмечают, что это не жестокость, а вынужденный шаг для безопасности животного и людей. Сильный стресс для диких животных может быть не менее опасным, чем сама болезнь.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Состояние Бориса оценивают как тяжелое – у него есть серьезные проблемы с внутренними органами. Поэтому лечение будет длительным и потребует постоянного контроля и осторожного подхода. Несмотря на сложности, команда продолжает терапию и делает все возможное, чтобы животное чувствовало себя лучше, даже если некоторые процедуры вызывают у него недоверие и беспокойство.

Наша работа - это не только милые фото и время, проведенное с животными. Это ежедневная ответственность, терпение и постоянный поиск баланса между лечением, доверием и безопасностью, чтобы животные имели шанс выздороветь,

– говорится в сообщении организации.

Напомним, что звезда социальных сетей олень Борис выжил после двух ДТП и сложной операции и сейчас проходит реабилитацию. Первая авария произошла в марте, тогда животное получило тяжелые травмы. В апреле оленя нашли истощенным после побега в дикую природу. Известно, что водитель, которая совершила наезд получила наказание. Ее лишили права управления автомобилем на один год.

Во время транспортировки в Киев произошло еще одно ДТП, но без новых серьезных повреждений. В мае ветеринары провели операцию и удалили опасный рог, который угрожал глазу животного. Состояние Бориса остается под контролем специалистов.