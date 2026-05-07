Олень пережив сильний стрес і зараз перебуває під наглядом ветеринарів. Про це повідомляє зоозахисна організація Wild Animals Rescue Center.

Що відомо про другу аварію?

Напередодні до фахівців звернувся єгер Руслан Христюк. Він повідомив, що олень почав втрачати вагу, а травмований пант неправильно розростався та потребував оперативного видалення. На місці тварині повторно зробили рентген травмованої ноги, зокрема скакального суглоба, де раніше зафіксували перелом.

За результатами обстеження ветеринари встановили, що кістка поступово зростається, тому додаткове оперативне втручання наразі не потрібне. Після цього оленя вирішили перевезти до центру для подальшого лікування та підготовки до операції на панті.

Саме під час цього і сталася аварія. Вночі 6 травня працівники центру поверталися із селища Зарічне Рівненської області разом з оленем Борисом. За їхніми словами, ДТП сталася близько 00:37 під час транспортування тварини на подальше лікування та обстеження.

Працівники центру наголосили, що дотримувалися максимальної обережності через стан тварини.

Ми завжди розуміємо всі ризики в дорозі й робимо все, що від нас залежить, аби безпечно транспортувати тварин: їдемо дуже повільно та максимально уважно, і, везучи травмованого оленя, берегли його, як кришталеву вазу,

– розповіли зоозахисники.

Втім, за їхніми словами, уникнути аварії не вдалося, адже в їхній автомобіль врізалася інша машина.

У якому стані тварина?

Попри силу удару, фахівці не виявили у тварини нових видимих травм. Водночас олень зазнав сильного стресу, що може вплинути на його подальше лікування та реабілітацію.

"На щастя, видимих травм на ньому немає, що досить дивно, адже удар був дуже сильний. Проте Борис пережив сильний стрес", – повідомили у Wild Animals Rescue Center.

Наразі тварина перебуває у безпеці на території центру. Борису вже надали підтримуючу терапію, а також відібрали необхідні аналізи для подальшого контролю його стану. Зоозахисники додали, що й надалі інформуватимуть людей про самопочуття оленя та перебіг його лікування.

Що відомо про першу аварію оленя Бориса?

Інцидент стався пізно ввечері 23 березня 2026 року в одному з населених пунктів Рівненщини. За попередніми даними, олень раптово вибіг на дорогу, де його збив легковий автомобіль.

За словами водійки, вона рухалася з увімкненими фарами та перебувала в авто разом із дитиною. Жінка стверджувала, що зіткнення було незначним, а дитина навіть не зрозуміла, що сталося. Втім, після наїзду водійка поїхала з місця події. У поясненнях вона зазначила, що зробила це через сильний переляк.

Свідок події повідомив іншу версію. За його словами, автомобіль рухався з високою швидкістю, а світло фар було вимкнене. Після удару він побачив травмованого оленя на дорозі та викликав поліцію і ветеринара.

Після аварії олень Борис отримав серйозні травми та втратив значну кількість крові. Спершу розглядалася навіть можливість ампутації кінцівки, однак пізніше цю інформацію не підтвердили. Допомогу тварині надали на місці, після чого ухвалили рішення не транспортувати його до віддалених клінік через ризик додаткових ускладнень.

Лікування почали проводити у природному середовищі під наглядом фахівців. З часом стан Бориса почав покращуватися. За даними лісівників, тварина отримувала регулярні ветеринарні ін’єкції, поступово почала самостійно пересуватися, хоча ще обмежено використовувала поранену кінцівку. Олень також почав харчуватися з рук людей, яким довіряє, але став значно обережнішим і уникає зайвого контакту з людьми.

Зарічненський районний суд визнав водійку винною у порушенні правил дорожнього руху та залишенні місця ДТП. Їй призначили покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік та зобов’язали сплатити судовий збір.