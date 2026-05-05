Що відомо про стан здоров'я оленя Бориса?
Олень Борис, який нещодавно пережив ДТП, у вівторок, 5 травня, готується до операції. До нього у Зарічне, що на Рівненщині, приїхали ветеринари з Київської області.
У Бориса внаслідок аварії були травма задньої ноги та рана на голові. Ветеринари продовжували робити йому регулярні ін'єкції та чекали на покращення стану.
Після чергового огляду спеціалісти вирішили, що потрібне хірургічне втручання. Бориса приспали та повезли на Київщину, де робитимуть операцію.
Довідково. Олень Борис став популярним у соцмережах та улюбленцем жителів Рівненщини. Він відомий завдяки своїй дружелюбності та звичці заходити в гості до людей у селищі Зарічне. Відео з ним збирають мільйони переглядів, особливо завдяки блогерці Ірині Токминій.
Що відомо про оленя Бориса?
- Олень Борис дуже контактний та охоче йде до людей, що й допомогло йому стати популярним. 24 Канал нещодавно згадував найвідоміші відео з Борисом, який полюбився мільйонам українців.
- ДТП з оленем Борисом сталася ввечері 23 березня, коли тварина раптово вибігла на дорогу. 28-річна водійка Mercedes рухалася без увімкнених фар і допустила наїзд, після чого залишила місце події.
- Ветеринари зазначали, що тільки після стабілізації стану Бориса можна буде розпочинати підготовку до операції на кінцівці. Спеціалісти вирішили, що тварині був потрібен повний спокій, саме тому операцію робитимуть тільки зараз.