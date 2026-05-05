Подробиці здоров'я тваринки повідомляє ТСН.

Що відомо про стан здоров'я оленя Бориса?

Олень Борис, який нещодавно пережив ДТП, у вівторок, 5 травня, готується до операції. До нього у Зарічне, що на Рівненщині, приїхали ветеринари з Київської області.

У Бориса внаслідок аварії були травма задньої ноги та рана на голові. Ветеринари продовжували робити йому регулярні ін'єкції та чекали на покращення стану.

Після чергового огляду спеціалісти вирішили, що потрібне хірургічне втручання. Бориса приспали та повезли на Київщину, де робитимуть операцію.

Довідково. Олень Борис став популярним у соцмережах та улюбленцем жителів Рівненщини. Він відомий завдяки своїй дружелюбності та звичці заходити в гості до людей у селищі Зарічне. Відео з ним збирають мільйони переглядів, особливо завдяки блогерці Ірині Токминій.

