Зараз тварина почувається значно краще. Про це розповіла спеціальна кореспондентка ТСН.ua з Рівненщини Анна Махно.

Що відомо про долю оленя Бориса після ДТП?

У суботу, 25 квітня, у лісових масивах Рівненської області місцевий опікун розшукав оленя Бориса, який раніше зазнав серйозних травм унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Після інциденту тварина зникла з поля зору та тривалий час переховувалася в болотистій місцевості поблизу лісу.

За словами рятувальників, ослаблений олень кілька тижнів залишався в дикій природі, уникаючи контакту з людьми. Зрештою його вдалося знайти живим, без нових видимих ушкоджень. Після виявлення Бориса тварині організували підвіз корму та готують до огляду ветеринара.

Ключову роль у пошуках відіграв місцевий мисливствознавець, який протягом кількох тижнів щоденно обстежував територію, доки не виявив оленя. Наразі стан тварини оцінюють як стабільний, а фахівці продовжують спостереження за його відновленням.

Довідково. Олень Борис – справжня зірка соцмереж і улюбленець жителів Рівненщини. Він став відомим завдяки своїй дружелюбності та звичці заходити в гості до людей у селищі Зарічне. Відео з ним збирають мільйони переглядів, особливо завдяки блогерці Ірині Токминій.

Як сталося трагічне ДТП у якому постраждав улюбленець соціальних мереж?

ДТП з оленем Борисом сталася ввечері 23 березня, коли тварина раптово вибігла на дорогу. За даними правоохоронців, 28-річна водійка Mercedes рухалася без увімкнених фар і допустила наїзд, після чого залишила місце події. Згодом вона пояснила свої дії сильним переляком.

Унаслідок аварії олень Борис, добре відомий місцевим жителям і користувачам соцмереж, отримав тяжкі травми. У нього діагностували перелом кінцівки та серйозне ушкодження голови. Через критичний стан тварину не змогли одразу транспортувати до ветеринарної клініки, тому він залишався на подвір'ї господаря.

Згодом суд позбавив водійку правом керувати автомобілем на один рік. Жінку визнали винною одразу у двох правопорушеннях. Хоча, вона наполягала на тому, що може заплатити штраф.