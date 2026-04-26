Его ждала вся страна: звездного оленя Бориса из Ривненской области нашли живым

В лесах Ривненской области после длительных поисков обнаружили живым известного оленя Бориса, который пострадал в ДТП в прошлом месяце. Животное несколько недель скрывалось в болотистой местности и сейчас находится под наблюдением специалистов.

Сейчас животное чувствует себя значительно лучше. Об этом рассказала специальный корреспондент ТСН.ua из Ровенской области Анна Махно.

Что известно о судьбе оленя Бориса после ДТП?

В субботу, 25 апреля, в лесных массивах Ривненской области местный опекун разыскал оленя Бориса, который ранее получил серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. После инцидента животное исчезло из поля зрения и долгое время скрывалось в болотистой местности вблизи леса.

По словам спасателей, ослабленный олень несколько недель оставался в дикой природе, избегая контакта с людьми. В конце концов его удалось найти живым, без новых видимых повреждений. После обнаружения Бориса животному организовали подвоз корма и готовят к осмотру ветеринара.

Ключевую роль в поисках сыграл местный охотовед, который в течение нескольких недель ежедневно обследовал территорию, пока не обнаружил оленя. Сейчас состояние животного оценивают как стабильное, а специалисты продолжают наблюдение за его восстановлением.

Справочно. Олень Борис – настоящая звезда соцсетей и любимец жителей Ровенской области. Он стал известным благодаря своему дружелюбию и привычке заходить в гости к людям в поселке Заречное. Видео с ним собирают миллионы просмотров, особенно благодаря блогеру Ирине Токминой.

Как произошло трагическое ДТП в котором пострадал любимец социальных сетей?

ДТП с оленем Борисом произошло вечером 23 марта, когда животное внезапно выбежало на дорогу. По данным правоохранителей, 28-летняя водитель Mercedes двигалась без включенных фар и допустила наезд, после чего покинула место происшествия. Впоследствии она объяснила свои действия сильным испугом.

В результате аварии олень Борис, хорошо известный местным жителям и пользователям соцсетей, получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом конечности и серьезное повреждение головы. Из-за критического состояния животное не смогли сразу транспортировать в ветеринарную клинику, поэтому он оставался во дворе хозяина.

Впоследствии суд лишил водительницу правом управлять автомобилем на один год. Женщину признали виновной сразу в двух правонарушениях. Хотя, она настаивала на том, что может заплатить штраф.