Подробнее о его состоянии рассказали накануне вечером, 26 марта, в Wild Animals Rescue Center.
Каково состояние оленя Бориса?
Владелец оленя Руслан рассказал, что после отъезда команды "Дома спасенных животных" олень не вставал, а его состояние ухудшилось.
Пока зооволонтер Наталья Попова была в дороге, животному сделали необходимые инъекции.
На момент, когда мы прибыли, состояние животного значительно улучшилось: Борис уже ходит, даже убегает от нас, начал есть и пить,
– рассказали в Wild Animals Rescue Center.
Там добавили, что у Бориса закрытый перелом.
Оценив ситуацию, было принято решение не вмешиваться дополнительно. Ведь это может спровоцировать лишний стресс и существенно навредить животному.
Сейчас оленю нужен полный покой. Ветеринар будет продолжать делать необходимые инъекции.
"Только после стабилизации его состояния можно приступать к решению и подготовке Бориса к операции на конечности в том числе и необходимости ее делать, или когда и как", – отметили в Wild Animals Rescue Center.
Зооволонтеры продолжают следить за состоянием Бориса.
В каком состоянии олень Борис: смотрите видео
Что известно об инциденте?
23 марта около 19:15 в Заречненском районе Ровенской области автомобиль сбил оленя Бориса. Он находился в критическом состоянии.
Водитель после наезда сразу скрылась с места происшествия. Полиция быстро установила автомобиль, причастен к ДТП.
Правоохранители установили, что 28-летняя местная жительница двигалась по улице без включенного света фар и не заметила животного на дороге. Она объяснила, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась.