В понедельник утром, 22 июля, информационные источники опубликовали спутниковые снимки, отмечая, что стандартное количество бортов Ту-95МС на базе "Оленья" составляет от 10 до 12 единиц.

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Сколько сейчас бортов на аэродроме "Оленья"

Как отмечает телеграмм-канал Tracking, по состоянию на 09:50, 20 июля на авиабазе "Оленья" в Мурманской области находились аж:

14 бортов Ту-95МС.

13 бортов Ту-22М3.

Снаряженные Ту-95МС, вероятно, 1, 3, 5, 6, 12, 14. Они меняли местоположение в период зарядки Х-101 в период с 14 по 18 июля,

– пишет паблик.

Аналитики предполагают, что на базе "Оленья" Россия собрала борта с трех разных аэродромов. Речь идет о таких авиабазах:

"Оленья"

"Энгельс-2"

"Украинка".

Спутниковые кадры с трех разных аэродромов России / Tracking

С изменением тактики нанесения ракетных ударов трудно сказать, когда борта совершат боевой вылет. Однако минимум шесть Ту-95МС готовы к применению,

– констатируют эксперты.

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Ранее СМИ публиковали спутниковые фото с аэродрома "Миллерово" после атаки дронов. Кадры подтвердили, что россияне потеряли горюче-смазочную базу и ангар для авиации. База на аэродроме частично выгорела. Также пострадали цистерны с легковоспламеняющимися веществами.